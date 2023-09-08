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Metallica выпустила … мороженое

Classic Rock
Опубликовано: 08.09.2023 18:30 0 108
Metallica выпустила … мороженое

Пиво от Motorhead, AC/DC, Black Sabbath, Iron Maiden и даже презервативы от Kiss. Все эти брендовые товары известны миллионам поклонникам рок-музыки по всему миру.

Суровые классики «трэша» «Металлика», на поверку оказались не такими уж суровыми. Музыканты запустили в производство собственное мороженое. Более, того, стало известно, что любимое многими лакомство содержит всего 150 калорий. Мороженое сделанное в виде гитары ESP Джеймса Хэтфилда с низким содержанием сахара выпускается совместно с компанией Enlightened.

Но не только нажива движет музыкантов Metallica. В 2017 году группа основала фонд борьбы с мировым голодом «All Within` My Hands» и часть денег, вырученных от продажи мороженого пойдет именно туда.

 

Classic Rock
Опубликовано: 08.09.2023 18:30 0 108
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