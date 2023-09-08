Стипендия в вузах выросла на 23 %

Согласно данным Минобрнауки, с 2019 по 2023 год минимальная академическая стипендия российских студентов бакалавриата выросла в среднем на 23%, достигнув 1825 руб. в месяц. Университеты не могут выплачивать стипендии ниже установленного минимального порога, но им разрешается их увеличивать.
В НИУ «Московский энергетический институт» государственная академическая и социальная стипендии за последние пять лет возросла на 29% и составляет 2200 руб. в месяц. Ректор вуза Николай Рогалев сообщил, что повышенная стипендия для студентов первого курса бакалавриата может достигать 33 000 руб., в зависимости от суммы баллов по ЕГЭ и личных достижений.
Рогалев также отметил, что студентам, зачисленным по категории «без вступительных испытаний», назначается стипендия от 22 000 до 33 000 руб., в зависимости от уровня и статуса олимпиады, в которой они участвовали. Любой обучающийся, активно вовлеченный в учебную, общественную, спортивную, культурную и научную деятельность университета, может претендовать на повышенную стипендию.
Студенты-бюджетники РУДН получают академическую стипендию в размере 2000 руб. в месяц, если учатся без троек. У отличников размер стипендии повышается до 3000 руб.
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