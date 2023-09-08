Мелкий шрифт на лекарствах предложено запретить

Граждане предлагают увеличить размер шрифта в инструкциях к лекарствам по крайней мере до 3 мм. По их мнению, производители медицинских препаратов, чтобы сэкономить, печатают прилагаемую информацию в слишком мелком формате, что граждане, даже в очках, не в состоянии ее прочитать.

Активисты разместили петицию на сайте общественных инициатив, на котором они предлагают изменить оформление инструкций по применению лекарств. Они обращают внимание на то, что в некоторых случаях шрифт в сопроводительных документах к медикаментам столь микроскопического размера – около 1 мм, что его просто невозможно прочесть. Эта проблема касается лекарств, которые должны приниматься в соответствии с инструкцией, и народные эксперты считают ее весьма серьезной. Нечитаемый шрифт может привести к неправильному использованию препаратов, что может повлечь за собой тяжелые последствия.

Активисты предлагают внести изменения в «Требования к инструкции по медицинскому применению лекарственных препаратов». В пункте 11 этих требований указано, что шрифт должен быть не меньше 8-го кегля, чтобы строчный символ «х» имел высоту не менее 1,4 мм, а расстояние между строками — не менее 3 мм. Однако активисты считают, что рекомендованные 1,4 мм — это пренебрежение к людям, и поскольку это всего лишь рекомендация, производители медикаментов не обращают на нее должного внимания.

Активисты также отмечают в петиции, что многие потребители препаратов — пожилые люди с проблемами зрения. Производители не должны использовать ухудшение качества здоровья пожилых людей ради своей выгоды. Поэтому, предложено изменить действующие требования и сделать размер шрифта обязательным, а не просто рекомендованным — не менее 12-го кегля, то есть примерно 3 мм.