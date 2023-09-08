Актриса Мэган Фокс возвратила Нитару в игру Mortal Kombat

Возвращение вампирши Нитары в список персонажей игры Mortal Kombat 1 — событие, ожидаемое фанатами. На протяжении долгих лет она была неизменной частью игровой серии, но последний раз мы видели ее в Mortal Kombat: Armageddon, вышедшей на PlayStation 2 и Xbox в 2006 году.
Актриса Мэган Фокс отдала Ните свою внешность и голос, она признала, что давно мечтала об этом. Она всегда увлекалась "файтингами" и счастлива снова оживить Нитару в игре. Фокс считает, что эта роль как нельзя лучше подходит ей.
В релизе, опубликованном "Warner Bros Games", мы видим, как Нитара использует свои крылья в битвах и сражениях, а также как наносит урон врагам своими когтями и клыками. Ролик также демонстрирует ее столкновение с Кун Лао, который задает ей вопрос: "Что ты сделала с телом Джен?" Это намекает на фильм 2009 года "Тело Дженнифер", где Меган Фокс сыграла главную женскую роль.
19 сентября состоится релиз Mortal Kombat 1 на PlayStation 5, Xbox Series S|X, Nintendo Switch и ПК. Это перезапуск культовой игровой серии, основанный на финале Mortal Kombat 11: Aftermath.
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