Кирилл Серебрянников замахнулся на съемки сериала "Призрак в опере"

Российский режиссер и драматург Кирилл Серебренников собирается снять мини-сериал, основанный на готическом романе французского писателя Гастона Леру «Призрак оперы».
Сериал будет состоять из шести серий и будет полностью на английском языке. Серебренников описывает его как эротический, психологический триллер, который расскажет «историю о скрытой стороне оперы».
Французская киностудия Path и независимая европейская киностудия Hype Studios присоединились к работе над сериалом. Совместное производство Path и Hype Studios с Кириллом Серебренниковым уже имело место при создании фильмов «Лето», «Петровы в гриппе» и «Жена Чайковского». Пока неизвестна дата выхода сериала.
Главной героиней будет вокалистка по имени Кристина. Команда, работающая над проектом, утверждает, что новая история будет рассказывать о пробуждении женского осознания.
«Кристине придется справиться с противоречивыми чувствами, которые она испытывает по отношению к призраку, и взять под контроль свою судьбу как женщина и художница», — рассказывают участники проекта.
«Наша история выходит за рамки текста, написанного Гастоном Леру более столетия назад, и станет историей интимного мира оперы», — говорит Кирилл Серебренников.
«Призрак оперы» станет третьим проектом Кирилла Серебренникова, снятым за пределами России. Ранее он закончил работу над фильмом «Лимонов, баллада об Эдичке» и сейчас также занимается съемками фильма «Исчезновение», который рассказывает о жизни Йозефа Менгеле.
«Призрак оперы» будет вторым телепроектом режиссера. В 2002 году по заказу канала «Россия» он снял сериал «Дневник убийцы». Так же, некоторое время назад режиссер уже говорил о своем желании создать многосерийный проект, посвященный жизни режиссера Андрея Тарковского.
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