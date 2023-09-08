Австралийский любитель еды побил мировой рекорд, съев сотни куриных крылышек

Джеймс Уэбб столкнулся с довольно жесткой конкуренцией на стадионе Хаймарк в штате Нью-Йорк во время чемпионата США по поеданию куриных крылышек Wing It On. Ему даже пришлось сразиться с легендарным рекордсменом Джоуи Честнатом.
Но Уэбб не сделал невозможное и сумел засунуть в рот целых 276 куриных крылышек всего за 12 минут. Представьте сколько это, разложив минуты на секунды. Джеймс смог съесть 23 крылышка в минуту или по одному каждые 2,6 секунды.
«Если бы ты сказал мне это вчера, я бы рассмеялся вам в лицо. А сейчас я в полном шоке», — сказал он после установления мирового рекорда.
В прошлом году Уэбб стал первым австралийцем, принявшим участие в ежегодном конкурсе по поеданию хот-догов на Кони-Айленде в Нью-Йорке. Он финишировал третьим с 41 хот-догом за 10 минут.
Уэбб смог улучшить свой результат в начале июля этого года, съев 47 хот-догов.
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