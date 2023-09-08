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Люди — не единственные толстые приматы

The Science
Опубликовано: 08.09.2023 13:05 0 146
Люди — не единственные толстые приматы

Если вы отправитесь в Демократическую Республику Конго, вы вряд ли встретите очень толстых шимпанзе, которым трудно лазить по деревьям. Настолько толстых, что они пыхтят и пыхтят, перекачиваясь с ветки на ветку. Люди – это другая история. Пройдите по типичной улице США, и вы увидите, что почти половина людей, с которыми вы столкнетесь, скорее всего, страдают ожирением.

Ученые уже давно обвиняют наш статус «самого толстого примата» из-за ген. Но новое исследование сорока видов приматов, от крошечных лемуров-мышей до огромных горилл, показало, что многие из них набирают вес так же легко, как и мы, независимо от диеты, среды обитания или генетических различий. Все, что им нужно - это дополнительная еда.

«Многие приматы, как и люди, набирают слишком большой вес», — говорит Герман Понтцер, биологический антрополог из Университета Дьюка и автор нового исследования, опубликованного на этой неделе в журнале Philosophical Transactions of the Royal Society.

Некоторые исследователи предполагают, что люди склонны к ожирению, потому что наши предки в ходе эволюции научились невероятно эффективно хранить калории. Адаптация помогла нашим древним родственникам, часто сталкивавшимся с голодом после перехода к сельскому хозяйству, пережить тяжелые времена. Это давление отбора так называемых генов бережливости отличает нас от других приматов, считают они.

Интересные примеры. Канзи, первая обезьяна, понимающая разговорный английский, весила в три раза больше среднего веса представителей своего вида «бонобо». Вес она набирала после многолетних исследований, в течении которых обезьяну кормили бананами, арахисом и другими лакомствами и в конце концов ученые посадили ее на диету. А еще был дядя Фатти, тучная макака, жившая на улицах Бангкока, где туристы кормили ее молочными коктейлями, лапшой и другой вредной пищей. Он весил невероятные 15 килограммов, в три раза больше, чем средняя макака.

Но были ли эти животные правилом или исключением, было неясно, поскольку исследований ожирения у приматов было проведено мало. 
«Орангутанги толстеют от фруктов и листьев», — говорит Адриен Зильман, ученый из Калифорнийского университета в Санта-Крус. «Это не углеводы, это лишние калории». Зильман отмечает, что самки прибавляют килограммы в период овуляции и лактации.

«Результат действительно интересен и важен», — говорит биолог Мелисса Бейтсон из Университета Ньюкасла. «Нам срочно нужны новые исследования причин ожирения животных, чтобы вывести эффективную форму диеты для людей». 

 

The Science
Опубликовано: 08.09.2023 13:05 0 146
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