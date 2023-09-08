Безалкогольные свадьбы возвращаются

В республике Тыва начался новаторский проект под названием "Трезвая свадьба", инициированный мэрией города Кызыл. В рамках данной программы, молодожены, которые решат провести свадьбу без алкогольных напитков, смогут получить финансовое поощрение в размере 100 тысяч рублей. В качестве первых участников проекта мэрии города Кызыла 6 сентября выступила молодая пара Вилория и Аяс из Кызыла.

Их свадьба проходила на берегу озера Билелиг, известного также как водохранилище Пий-Хемского района. Не только финансовую поддержку в размере 100 тысяч рублей предоставила мэрия, но и организовала аренду помещения, его украшение, оплата ведущим праздника, а также кейтеринг. Сумма затрат на свадьбу превысила 100 тысяч рублей, но, сравнивая ее со стандартными затратами на банкетный зал, услуги тамады и угощение гостей включая алкоголь, которые обычно составляют свыше миллиона рублей, это совсем ничего. Благодаря гранту мэрии на 100 тысяч рублей, можно сказать, что молодожены осуществили свою свадьбу за счет города Кызыла, столицы Тувы.

Глава управления социального развития мэрии, председатель Совета отцов города Кызыла, и куратор проекта "Трезвая свадьба" Алексей Артык-оол отметил, что свадьба прошла успешно, это отметила специальная комиссия.

Добавим, что один миллион рублей из общего призового фонда был выделен мэрией города Кызыла в виде гранта в рамках реализации Государственной антиалкогольной и антинаркотической программы Республики Тыва, срок которой составляет с 2021 по 2025 годы. В следующем году фонд проекта "Трезвая свадьба" будет увеличен вдвое и составит два миллиона рублей. В соответствии с условиями проекта, церемония свадьбы должна протекать без употребления спиртных напитков. Кроме того, молодожены, их свидетели и родители в течение трех дней после свадьбы не должны становиться объектами уголовных дел МВД Республики Тыва и Горотдела.

Следующая свадьба в рамках проекта "Трезвая свадьба" запланирована на 10 сентября, и председателем комиссии станет глава департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Кызыла, Аян Мандан-Хорлуу. Члены специальной комиссии выражают надежду, что молодожены и их гости также отнесутся к требованиям проекта с высокой ответственностью.