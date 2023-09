«Богемская рапсодия» группы Queen изначально была «Монгольской»

На аукционе в Британии был продан черновик классической песни "Богемская рапсодия" группы Queen, написанный самим Фредди Меркьюри. За этот уникальный документ покупатель заплатил целых 1,7 миллиона долларов. В рукописи Меркьюри содержится более 15 страниц первоначального варианта песни, которая подписана, как «Монгольская рапсодия».

Оказалось, что здесь также есть наброски с бэк-вокалом, которые придают песне еще больше аутентичности.

Кроме этого документа, на аукционе также были проданы черновики других хитов группы. Например, "We Are The Champions" была оценена в 317 тысяч фунтов. Так же, покупатели смогли приобрести различные предметы, принадлежавшие самому Меркьюри - его костюмы, корону, мантию, телефон и даже его собственную мебель. Грандиозным событием стало приобретение рояля исполнителя за почти 2 миллиона фунтов.