Пентагон создал специальный сайт, посвященный НЛО

Портал aaro.mil, где опубликованы видеозаписи, статистика, вы можете найти ответы на популярные вопросы о "летающих объектах". Отмечено, что большинство НЛО, о которых сообщают очевидцы, являются круглыми предметами белого или серебряного цвета, размером от одного до четырех метров.

Если верить статистике, то больше всего сообщений о НЛО получают американские военные с восточного и западного побережий США, Персидского залива, восточной части Китая, Гавайев и Польши.

Так же, сегодня стало известно, что экс-президент США Дональд Трамп получал от военных утвердительные сведения о НЛО. Это были солидные и уважаемые служащие ВВС, которым стоит верить, отметил Трамп.

Надо отметить, что НЛО также вызывает интерес и у ученых в России. Институт прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН запустил научную программу для исследования НЛО, ученые призывают всех, кто видел неопознанные летающие объекты, присылать им фото и видео.

Anomaly Resolution Office Опубликовано: 07.09.2023 20:58 135