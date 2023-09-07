Лапша с кофеином для геймеров

Японская компания Nissin, лидер в производстве быстрого питания, анонсировала свою новейшую разработку – лапшу с добавлением кофеина. Как сообщает CNN, данный продукт призван удовлетворить потребности геймеров, которые часто забывают о приеме пищи, проводя много времени перед компьютером.

Представители Nissin утверждают, что новая лапша не только сытно утолит голод, но и привнесет ощущение бодрости и энергии во время игровой сессии. Лапша, разрабатываемая с особым уклоном на такие вкусы, как чеснок и черный перец, будет содержать также креветки, свинину, яйцо и капусту.

Впервые новинка появится на прилавках магазинов Японии 18 сентября.

Интересно отметить, что это не первое экстравагантное предложение Nissin. Ранее они уже порадовали своих поклонников лапши с необычным ассортиментом товаров. Компания выпустила постельное белье, оформленное в стиле популярной серии лапши Cup Noodle Mop. Комплект состоит из наволочки с красно-белым принтом упаковки лапши быстрого приготовления и подушки, декорированной изображениями яйца, лука, креветки и мяса.