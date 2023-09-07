Собака любящая воровать полотенца

Жительница Дублина Шелли уже отчаялась найти ответ: почему полотенца всегда оказываются на полу вместо того, чтобы лежать на полках? Супруг Шелли, в попытке «успокоить» жену, предположил вмешательство мистических сил, ведь только это могло объяснить необъяснимое.

Однако, Шелли решила начать собственное расследование и установила видеокамеру напротив шкафа. Ее подозрения оказались подтверждены - виновником этой неприятности оказалась совсем не потусторонняя сущность, а очень реальный проказник их дома - собака по кличке Стелла.

Полотенца вызывают у нее необыкновенный интерес, так как она не только скидывает на пол, но и умудряется украдкой доставать грязные полотенца из корзины для белья. Видимо, у Стеллы есть своя особая любовь к этим предметам.