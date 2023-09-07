Собянин «дотянул» метро до Внуково

Вчера столичные власти открыли две новые станции Солнцевской линии метро: "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково".

«Впервые в России метро пришло в аэрогавань, — заявил по этому поводу мэр Москвы Сергей Собянин. — Это знаковое событие для всей страны. Путь от Внуково до центра столицы теперь экономный и комфортный, а транзитные пассажиры могут быстрее перемещаться между аэропортами».

По информации мэрии, время в пути под землей от станции "Деловой центр" до Внуково сократилось с 70 до 40 минут, а от станции "Мичуринский проспект" — с 37 до 23 минут. Мэр отметил, что до Внуково на автомобиле из столицы теперь можно добраться всего за 1,5 часа.

Открытие новых станций также сократит загруженность Киевского и Боровского шоссе, прилегающих к аэропорту, добавил Сергей Собянин.