Жителя штата Флориды арестовали за попытку переплыть океан

Сотрудники береговой охраны США (USCG) столкнулись с необычным случаем нарушения границы. Недавно они арестовали жителя Флориды, который пытался пересечь Атлантический океан на своем уникальном судне.
Резе Балучи был задержан в конце августа возле Тайби-Айленд в штате Джорджия. Вместо традиционного судна он использовал гигантский металлический барабан с надувными буйками по бокам и веслами, похожий на колесо для хомяка.
При обнаружении Балучи заявил, что планировал доплыть до Лондона, однако сотрудники USCG запретили ему это путешествие, считая его судно небезопасным для плавания. Так же отсутствовали документы о регистрации этого чудо корабля. Более того, при попытке задержания мужчина угрожал покончить с собой и заявил, что на борту находится бомба.
Только 1 сентября усилиями сотрудников USCG удалось убедить Балучи высадиться на берег в Майами-Бич. Позже оказалось, что все его угрозы были ложными и бомбы на самом деле не было.
Сейчас Балучи стал фигурантом федерального уголовного дела по обвинению в неподчинении властям и нарушении приказа капитана порта. Стоит отметить, что это не первый случай, когда он предпринимает подобные попытки. Ранее в 2014, 2016 и 2021 годах сотрудники береговой охраны уже вмешивались в его похожие попытки.
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