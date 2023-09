Пол Маккартни вспомнил, что у него пропала бас-гитара

В рамках проекта "Потерянный бас" был объявлен всемирный поиск одного из известных миру музыкальных инструментов - бас-гитары фирмы Karl Hofner, принадлежащей Полу Маккартни. Этот инструмент назван "самой важной бас-гитарой в истории" и считается одним из ключевых элементов звучания группы "Битлз".

Приобретенная Маккартни в 1961 году в Гамбурге за 38 долларов США, гитара в течение восьми лет была его любимым инструментом. Однако, в 1969 году она по неизвестным причинам исчезла, вызвав сожаление и разочарование у сэра Пола.

Недавно фирма Karl Hofner приняла просьбу Маккартни о поиске потерянной гитары и начала активные действия по ее розыску. Последний раз этот инструмент был замечен перед распадом легендарной группы "Битлз" полвека назад.

Маккартни, вспоминая о пропавшей гитаре, отметил ее важность и удобство для него ввиду его леворукости. Истинная привязанность музыканта к инструменту проявилась сразу после его покупки, когда он влюбился в звучание и возможности этого баса.

Важно отметить, что исчезнувшая бас-гитара имеет колоссальную историческую ценность, так как на ней были записаны такие хиты, как "Love Me Do", "She Loves You" и "Twist and Shout". Нахождение этого инструмента стало приоритетным для многих музыкальных коллекционеров и поклонников группы "Битлз", которые вместе с фирмой включились в ее поиски.