Археологи нашли артефакт 4000-летней давности

Стало известно, что команда норвежского проекта «Secrets of the Ice» («Секреты льда») нашли на скандинавской горе Лёувхээ древко стрелы. Обследуя участки, которые освободились ото льда, археологи датировали историческую находку железным веком. После полной очистки стрелы ученые рассмотрели и изучили место крепления наконечника на древке.

Оказалось, что настоящий возраст около 4000 лет, это значит, что находка относится к эпохе неолита. Как сообщили участники экспедиции в своем блоге, это первая находка каменного века в этой местности.

Ледниковая археология быстрыми темпами развивается в Норвегии, Альпах, Канаде и США. Артефакты долгое время заключенные, а сейчас освобожденные ото льда изучаются учеными не первый год. Так к находкам упомянутой команды “Secrets of the Ice» относятся: деревянные лыжи железного века, кожаную обувь 3000-летней давности, 4000-летний лук и многие другие биологические материалы.