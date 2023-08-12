После наводнения, в одном из китайских городов началось нашествие червей
Недалеко от города Цзиньчжоу, в Китае, случилось нашествие червей.
Незадолго до этого, власти сообщали об опасном поднятии уровня воды в реках, одна из которых река Ляохэ в провинции Ляонин, крупная река, длина которой почти 1500 км.
Также власти отдали распоряжение о сбросе воды из 6 хранилищ, в которых уровень воды поднялся выше паводкового порога.
Из-за столь экстремальной ситуации, в Ляонин введен режим экстренного реагирования на наводнения.
Помимо этого, отменены поездки 117 групп, состоящих из туристов, в Цзиньчжоу, Инкоу и Паньцзинь.
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