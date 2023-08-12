После наводнения, в одном из китайских городов началось нашествие червей

Недалеко от города Цзиньчжоу, в Китае, случилось нашествие червей.

Незадолго до этого, власти сообщали об опасном поднятии уровня воды в реках, одна из которых река Ляохэ в провинции Ляонин, крупная река, длина которой почти 1500 км.

Также власти отдали распоряжение о сбросе воды из 6 хранилищ, в которых уровень воды поднялся выше паводкового порога.

Из-за столь экстремальной ситуации, в Ляонин введен режим экстренного реагирования на наводнения.

Помимо этого, отменены поездки 117 групп, состоящих из туристов, в Цзиньчжоу, Инкоу и Паньцзинь.