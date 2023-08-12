Газированная вода повышает риск развития рака печени

Газировка с сахаром может привести к развитию рака и других заболеваний печени.

Об этом утверждают ученые после проведения исследования длиною в 20 лет. В нем участвовали почти 100 тысяч женщин в возрасте от 50 до 79 лет.

Им была поставлена задача: каждый день пить газировку либо другие сладкие фруктовые напитки.

Как показал эксперимент, у его участников возможность развития рака печени была выше на 85%, чем у тех, кто пил подобные напитки не более 3 раз в течение месяца.

Кроме того, процент смертности от заболеваний печени у тех, кто ежедневно пил сладкую газированную воду увеличился на 68%.

Исследование опубликовано в научном журнале «Журнал Американской медицинской ассоциации».