Газированная вода повышает риск развития рака печени
Газировка с сахаром может привести к развитию рака и других заболеваний печени.
Об этом утверждают ученые после проведения исследования длиною в 20 лет. В нем участвовали почти 100 тысяч женщин в возрасте от 50 до 79 лет.
Им была поставлена задача: каждый день пить газировку либо другие сладкие фруктовые напитки.
Как показал эксперимент, у его участников возможность развития рака печени была выше на 85%, чем у тех, кто пил подобные напитки не более 3 раз в течение месяца.
Кроме того, процент смертности от заболеваний печени у тех, кто ежедневно пил сладкую газированную воду увеличился на 68%.
Исследование опубликовано в научном журнале «Журнал Американской медицинской ассоциации».
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