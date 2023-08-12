Мужчина заболел неизвестной науке инфекцией от укуса кошки

48-летний житель Великобритании был укушен «дворовой» кошкой и подхватил неизвестную науке инфекцию.

После укуса, руки мужчины стали сильно опухать из-за чего он был доставлен в реанимацию, где ему промыли рану, сделали укол от столбняка, а затем выписали.

Правда, такое «лечение» ему не помогло и на следующей день он снова оказался в больнице. В это раз ему уже сделали уколы с антибиотикам и срезали воспаленные участки кожи, которые отправили на биопсию.

Она и выявила неизвестную науке бактерию похожую на стрептококк, обнаруженная инфекция даже не описана в медицинской литературе.