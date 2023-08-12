Состоялся первый туристический полет в космос
Компания Virgin Galactic провела первый полноценный туристический суборбитальный полет (когда летательный аппарат летит по баллистической траектории, а его скорость меньше первой космической).
На корабле Unity было трое туристов, включая участника Олимпийских игр-1972 и победительниц конкурса Space for Humanity. Взлет корабля был осуществлен с космодрома в Нью-Мехико.
Полет длился около 16 минут и достиг максимальной высоты в 88,5 километров.
Это вторая коммерческая миссия и первый туристический полет для Virgin Galactic.
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