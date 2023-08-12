Состоялся первый туристический полет в космос

Компания Virgin Galactic провела первый полноценный туристический суборбитальный полет (когда летательный аппарат летит по баллистической траектории, а его скорость меньше первой космической).

На корабле Unity было трое туристов, включая участника Олимпийских игр-1972 и победительниц конкурса Space for Humanity. Взлет корабля был осуществлен с космодрома в Нью-Мехико.

Полет длился около 16 минут и достиг максимальной высоты в 88,5 километров.

Это вторая коммерческая миссия и первый туристический полет для Virgin Galactic.