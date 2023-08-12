Один из российских городов решили переименовать

В Ярославской области город Ростов решили переименовать в Ростов Великий.

Идея переименования была выдвинута Общественной палатой Ростовского района, а глава администрации Сергей Тихомиров сообщил об этом на своей странице в социальной сети.

Для сбора подписей жителей открылись несколько пунктов: в магазинах, ТЦ, театрах, на рынке и т.д.

Зампред Ярославской областной думы Антон Капралов заявил, что по закону опрос населения не нужен, но администрация хочет услышать мнение народа и получить его поддержку.

Если идея жителями будет одобрена, власти направят обращение в Ярославскую областную думу, а та, в свою очередь, займется подготовкой законопроекта с которым выйдет уже в Государственную Думу.