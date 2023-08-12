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Вологодский кот-спасатель вернулся на службу

РИА Новости
Опубликовано: 12.08.2023 09:00 0 60
Вологодский кот-спасатель вернулся на службу

Годовалый кот по кличке Беляш из города Вологда вернулся на «работу» спустя две недели диеты. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель региональной аварийно-спасательной службы Надежда Сашина завила, что кот за время жизни у нее похудел на 2 кг (с 7,3 до 5,5 кг).

Надежда добавила, что сейчас кот гораздо меньше ест и гораздо больше двигается. Поначалу ему не нравился его новый рацион и он даже устраивал обмороки, вставал на задние лапки, а потом падал на спину держа их кверху.

Напомним, что пушистого отстранили от службы из-за слишком большого веса, даже был случай, когда он застрял между батареей и стеной. 

 

 

 

РИА Новости
Опубликовано: 12.08.2023 09:00 0 60
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