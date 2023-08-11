Пожары на Гавайях унесли жизни более полусотни человек

Официальное число погибших в результате природных пожаров на Гавайях увеличилось до 53 человек, сообщили власти округа Мауи.

Губернатор Гавайев Джош Грина заявил, что реальных жертв может быть больше 60.

Пожары спровоцировала сухая и жаркая погода, а также сильный ветер, принесенный ураганом «Дора». Часть очагов возгорания охватила площадь в 400 гектаров. Пожар «погубил» несколько населенных пунктов, один из которых город Лахайна, некогда популярное туристическое направление.

ЧС приобрело колоссальный масштаб, власти перекрывают дороги и эвакуируют местных жителей.