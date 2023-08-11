Цены на отдых в Турции достигли исторического максимума

В июле цены на путевки из России в Турцию достигли максимального уровня с 2001 года и составили в среднем 83,4 тысячи рублей на человека.

Стоимость поездки на курорт постепенно повышалась начиная с 2001 года, в котором она составляла 11 тысяч рублей и до 52,1 тысячи рублей, как было в январе 2023.

В мае цены на популярное у российских туристов направление резко выросли с 69 тысяч до 76,2 тысяч рублей, а в июне они уже составляли 81 тысячу.

Та же ситуация с повышением цен наблюдается при покупке туров на отдых в Белоруссию или в страны ближнего зарубежья.