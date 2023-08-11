Стали известны профессии, которые способны обеспечить пенсию свыше 30 тысяч рублей

Заместитель декана экономического факультета РУДН, Елена Григорьева, назвала профессии, которые могут обеспечить пенсию более 30 тысяч рублей в месяц.

Госслужащие, у которых есть стаж работы не менее 18,5 лет, а их з/п составляла не менее 70 тысяч рублей за месяц могут получать пенсию от 70 тысяч рублей. Также у них каждый год будет индексация на 3%.

У военных, служивших в горячих точках, может быть пенсия до 80 тысяч рублей в месяц, а у работников судебной системы и вовсе есть пожизненное обеспечение в размере 80%, если их стаж работы при этом был не менее 20 лет.

В свою очередь, на доплаты до 30 тысяч рублей могут расчитывать работники хим производств, атомной промышленности, работники сферы бурения, газа, угля и т.п.