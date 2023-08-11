Стала известна минимальная сумма для сборов ребенка в школу

Минимальная сумма для сборов ребенка в школу составляет почти 10 000 рублей.

Согласно информации из ресурса «Чек Индекс», чтобы подготовить ребенка к школе, среднестатистическая семья в России тратит около 9,5 тысяч рублей.

За эту сумму можно купить минимальный набор школьных принадлежностей для первоклассника, включающий канцелярию, школьную форму и обувь.

Более дорогостоящий набор, который включает рюкзак, кроссовки и большее количество канцелярских товаров, стоит около 22 тысяч рублей, согласно данным маркетплейсов.