Пастор в США оказался руководителем преступной группировки

В городе Сент-Питерсберг, штат Флорида, пастор координировал действия группировки, которая украла товары на сумму 1,4 миллиона долларов.

Пострадала от действий воров сеть магазинов Home Depot.

55-летнего служителя церкви зовут Роберт Делл и в пересчете на российские деньги, группировка во главе которой он находился, украла товары на сумму около 137 млн рублей.

Пастор координировал действия группы со своими родственниками, а также еще с двумя людьми, продавая украденные товары на eBay.

Делл использовал свою должность священника и основателя дома для реабилитации наркозависимых, чтобы манипулировать беззащитными людьми и заставлять их принимать участие в преступлениях.

Всего было задержано пять человек, включая жену и мать Делла. Им предъявлены обвинения: сговор с целью совершения рэкета, рэкет, а также в обороте украденного имущества.

Всего материальный ущерб от «благословенной» группировки составил более 5 млн долларов (около 500 млн рублей).