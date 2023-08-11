В США «дом каннибала» был превращен в закусочную

Дом в городе Кингсленд, штат Джорджия, из фильма «Техасская резня бензопилой» теперь является закусочной.

Он использовался в культовом фильме как дом семьи Сойеров (каннибалов) и был превращен в закусочную под названием Hooper's, в честь сценариста и режиссера фильма Тоуба Хупера.

Гости заведения сидят в той же комнате, где герои фильма поедали своих жертв, правда стоит отметить, что интерьер в закусочной был обновлен, поэтому теперь он отличается от того, каким его можно увидеть в фильме.

Однако некоторые элементы декора все же напоминают о кинокартине, например, фото, которые подписали актеры и съемочная группа, а также часть блюд в меню, которые тоже являются отсылкой к фильму.