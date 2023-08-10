Одно из последних исследований показало, что пластик в микроволновой печи способен выделять миллиарды вредоносных наночастиц

Ученые из США провели эксперимент, в котором доказали вред пластика, разогретого в микроволновке.

Они 3 минуты грели воду, налитую в контейнер для детского питания при мощности 1000 Вт.

В ходе исследования было выявлено, что в воде образовалось 4,22 миллиона частиц микропластика и 2,11 миллиарда частиц нанопластика на 1 квадратный сантиметр сосуда.

Согласно предыдущим исследованиям, такие частицы могут нанести вред здоровью, в частности, кишечнику и ключевым биологическим процессам.