Одно из последних исследований показало, что пластик в микроволновой печи способен выделять миллиарды вредоносных наночастиц
Ученые из США провели эксперимент, в котором доказали вред пластика, разогретого в микроволновке.
Они 3 минуты грели воду, налитую в контейнер для детского питания при мощности 1000 Вт.
В ходе исследования было выявлено, что в воде образовалось 4,22 миллиона частиц микропластика и 2,11 миллиарда частиц нанопластика на 1 квадратный сантиметр сосуда.
Согласно предыдущим исследованиям, такие частицы могут нанести вред здоровью, в частности, кишечнику и ключевым биологическим процессам.
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