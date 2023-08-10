В США сторожевой пёс вместо того чтобы прогнать грабителя, «поприветствовал» его

В Сан-Диего, штат Калифорния, произошла кража велосипеда. Инцидент был заснят на камеру, установленную в гараже.

По кадрам видно, как вор вошел в гараж и на встречу к нему выбежала собака породы золотистый ретривер. «Охранник» принялся заигрывать с незнакомцем и даже дал ему себя погладить, а после облизал пришедшего мужчину.

Вор похвалил собаку, сказав, что тот «самый крутой пёс, которого он когда-либо видел», затем мужчина все же сделал то зачем пришел, он украл велосипед, стоимостью почти 1500 долларов.