В США сторожевой пёс вместо того чтобы прогнать грабителя, «поприветствовал» его
В Сан-Диего, штат Калифорния, произошла кража велосипеда. Инцидент был заснят на камеру, установленную в гараже.
По кадрам видно, как вор вошел в гараж и на встречу к нему выбежала собака породы золотистый ретривер. «Охранник» принялся заигрывать с незнакомцем и даже дал ему себя погладить, а после облизал пришедшего мужчину.
Вор похвалил собаку, сказав, что тот «самый крутой пёс, которого он когда-либо видел», затем мужчина все же сделал то зачем пришел, он украл велосипед, стоимостью почти 1500 долларов.
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