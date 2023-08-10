В одном из регионов России охотник выстрелил в школьника, подумав, что это гусь
Как сообщает Baza, инцидент произошел 8 августа в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО).
69-летний мужчина по имени Василий Лыткин взял лодку, ружье и поехал на охоту.
Во время того как он плыл по реке Северная Сосьва, ему показалось, что недалеко от берега находятся гуси.
Недолго думая, мужчина достал ружье и выстрелил. Однако сразу после этого «птица» почему-то закричала человеческим голосом.
Мужчина испугался и бросил ружье в воду.
Жертвой охотника оказался вовсе не гусь, а 15-летний парень, который позже был госпитализирован в Сургутскую клиническую травматологическую больницу.
На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
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