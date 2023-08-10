На пляже одного из российских курортов стали продавать места в тени

Как сообщает телеграмм-канал «Крыша ТурДома», на пляже в Феодосии стали продавать «тенёк».

Так, полежать под навесом на песке стоит 150 рублей, а полежать под навесом да еще и на шезлонге - все 300.

Комментаторы отнеслись к этой новости весьма негативно. Один из подписчиков написал: «А потом некоторые удивляются, почему это наши граждане предпочитают Турцию, а не родное побережье».