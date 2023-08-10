В Ленинградском зоопарке родился детеныш редкого животного

9 августа пресс-служба Ленинградского зоопарка сообщила о рождении манула, редкого краснокнижного животного семейства кошачьих.

В зоопарке последний раз эти животные размножались более 15 лет назад.

Малыш родился у манулов по кличке Свэн и Намики.

Сейчас ему уже 3 месяца и по словам сотрудников учреждения, малыш крепкий и имеет боевой характер, а еще постоянно шипит, поэтому ему дали имя Шу.