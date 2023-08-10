Депутаты Государственной Думы предложили ввести 4-х дневную рабочую неделю для многодетных родителей

Это позволит им уделять больше времени своим детям, чтобы заниматься их воспитанием и здоровьем.

Нововведение будет распространяться на те семьи, в которых выполняются два условия: все дети несовершеннолетние и самому младшему ребенку нет 14 лет.

Помимо этого, депутаты ЛДПР, (они выдвинули эту инициативу), предложили оставить многодетным родителям ту же з/п, что и у «рядовых» сотрудников.

Однако, некоторые депутаты из других партий считают, что из-за подобных привилегированных условий может начаться дискриминация таких работников.

Добавим, что основная цель выдвинутого законопроекта - это улучшение демографической ситуации в стране.