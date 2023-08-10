Депутаты Государственной Думы предложили ввести 4-х дневную рабочую неделю для многодетных родителей
Это позволит им уделять больше времени своим детям, чтобы заниматься их воспитанием и здоровьем.
Нововведение будет распространяться на те семьи, в которых выполняются два условия: все дети несовершеннолетние и самому младшему ребенку нет 14 лет.
Помимо этого, депутаты ЛДПР, (они выдвинули эту инициативу), предложили оставить многодетным родителям ту же з/п, что и у «рядовых» сотрудников.
Однако, некоторые депутаты из других партий считают, что из-за подобных привилегированных условий может начаться дискриминация таких работников.
Добавим, что основная цель выдвинутого законопроекта - это улучшение демографической ситуации в стране.
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