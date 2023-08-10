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В одном из российских городов поставили остановку задом наперед

ngs55.ru
Опубликовано: 10.08.2023 09:00 0 110
В одном из российских городов поставили остановку задом наперед

Случай произошел в городе Омск, Чкаловский поселок.

Проект был возведен на месте остановки «Поликлиника», причем заметили новое сооружение еще 4 августа.

Из-за неправильной постановки конструкции, людям неудобно входить и выходить из автобуса, поэтому водители общественного транспорта останавливаются дальше нововозведенной остановки. Причем по словам местных жителей, конструкция даже не закреплена.

Позднее Администрация города заявила, что эта «остановка» поставлена временно, так как у подрядчика сломался кран. Власти также пообещали в ближайшее время привести конструкцию в надлежащий вид. 

 

ngs55.ru
Опубликовано: 10.08.2023 09:00 0 110
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