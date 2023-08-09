Экс-глава австрийского МИД рассказала о своей жизни в российской деревне

Бывшая глава МИД Австрии, Карин Кнайсль, рассказала о своей жизни в деревне Петрушово в Рязанской области. Об этом сообщают РИА Новости.

По словам женщины, ей очень нравится жить в российской деревне, а ее жители оказали Карин большое гостеприимство.

В настоящее время Кнайсль арендует там дом, где занимается написанием книги о ситуации в странах Европы.

В деревне она планирует пробыть еще как минимум месяц, а живет экс-глава МИД с двумя собаками.

Ранее Кнайсль была вынуждена переехать в Ливан из-за ее непринятия в Европе, позже ее пригласили в Россию для преподавания юриспруденции в центре G.O.R.K.I. (Геополитическая обсерватория по ключевым проблемам развития России), который был создан весной этого года при СПбГУ.