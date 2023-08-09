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В США спасли рыбака, который 2 дня пробыл в открытом море окруженный акулами и медузами

CNN
Опубликовано: 09.08.2023 21:37 0 99
В США спасли рыбака, который 2 дня пробыл в открытом море окруженный акулами и медузами

25-летний житель штата Флорида, Чарльз Грегори, решил отправиться на рыбалку. Однако вскоре после того, как он отплыл на лодке, начался прилив и одна из волн перевернула судно вместе с сидящем в нем Чарльзом.

После падения парню все же удалось забраться обратно, но тут пришла новая беда и его унесло в море.

Грегори двое суток «жил» на своем маленьком судне вокруг которого плавали акулы, само море было очень холодное, его ужалила медуза и вдобавок он получил ожоги от солнца.

Через 2 дня спасатели обнаружили уставшего и обезвоженного мужчину почти в 20 километрах от берега.

В настоящее время пострадавшему оказана вся необходимая помощь. 

 

 

CNN
Опубликовано: 09.08.2023 21:37 0 99
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