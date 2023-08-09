В одном из баров России произошла стрельба между полицейским и депутатом
Инцидент произошел в караоке-баре «Облака» во Владикавказе.
Причиной конфликта стала девушка-администратор, которой представитель власти оказывал знаки внимания.
Девушка не обращала внимания на мужчину и тогда депутат стал разговаривать с ней на повышенных тонах, после этого в ситуацию уже вмешался майор полиции, отдыхавший в том же баре.
Между мужчинами сначала завязалась драка, в ходе которой чиновник достал пистолет и стал стрелять в оппонента.
Майор был ранен в грудь, поясницу, плечо и кисть. Его доставили в больницу.
Что касается «слуги народа», то пистолет был у него изъят, оружие оказалось травматическим. Также на месте инцидента обнаружили 12 гильз.
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