По данным опроса ВЦИОМ, многие россияне отдают предпочтение народной медицине

70% россиян приверженцы народной медицины и используют её методы для лечения различных заболеваний.

Наиболее популярными являются фитотерапия, лечение мёдом и банные процедуры.

Однако, есть разногласия по поводу того, что эффективнее и безопаснее – официальная медицина или народная. 50% опрошенных считают, что гораздо эффективнее современная, 6% считают, что народная, а 46% придерживаются точки зрения, что когда-то эффективнее современная медицина, а когда-то - традиционная.

Добавим, что 87% респондентов считают, что для того, чтобы заниматься народной медициной нужно соответствующее образование.