По данным опроса ВЦИОМ, многие россияне отдают предпочтение народной медицине
70% россиян приверженцы народной медицины и используют её методы для лечения различных заболеваний.
Наиболее популярными являются фитотерапия, лечение мёдом и банные процедуры.
Однако, есть разногласия по поводу того, что эффективнее и безопаснее – официальная медицина или народная. 50% опрошенных считают, что гораздо эффективнее современная, 6% считают, что народная, а 46% придерживаются точки зрения, что когда-то эффективнее современная медицина, а когда-то - традиционная.
Добавим, что 87% респондентов считают, что для того, чтобы заниматься народной медициной нужно соответствующее образование.
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