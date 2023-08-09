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Гражданам России не нужно будет сдавать биометрию для подачи документов на визу КНР

ru.china-embassy.gov.cn
Опубликовано: 09.08.2023 16:00 0 89
Гражданам России не нужно будет сдавать биометрию для подачи документов на визу КНР

Консульство Китая в РФ объявило, что с 9 августа по 31 декабря 2023 года, российские заявители подающие заявку на получение однократных или двукратных виз для бизнеса, туризма, по семейным целям, транзитным, а также с целью получения виз для членов экипажей, освобождаются от обязательной сдачи биометрических данных, включая отпечатки пальцев.

Это решение было принято в рамках рабочего плана консульства КНР в России.

 

ru.china-embassy.gov.cn
Опубликовано: 09.08.2023 16:00 0 89
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