В Государственной Думе выдвинули инициативу об установлении срока давности за посты в социальных сетях

Депутаты предложили изменить статью 4.5 КоАП для того, чтобы при совершении правонарушения, связанного с распространением каких-либо сведений в соцсетях, срок давности исчислялся с момента совершения деяния, то есть в тот же день.

Это означает, что граждан не будут привлекать к административной ответственности за распространении информации в соцсетях, которую они выложили вне срока в 60 или 90 дней, как и в случае других административных правонарушений.