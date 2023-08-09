В Государственной Думе выдвинули инициативу об установлении срока давности за посты в социальных сетях
Депутаты предложили изменить статью 4.5 КоАП для того, чтобы при совершении правонарушения, связанного с распространением каких-либо сведений в соцсетях, срок давности исчислялся с момента совершения деяния, то есть в тот же день.
Это означает, что граждан не будут привлекать к административной ответственности за распространении информации в соцсетях, которую они выложили вне срока в 60 или 90 дней, как и в случае других административных правонарушений.
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