Муж установил прослушку в доме и обнаружил, что его жена руководит подпольным казино и к тому же изменяет ему

В Сочи мужчина решил установить прослушивающие устройства в доме своей жены.

Это решение дало впечатляющий результат, он узнал, что жена руководит подпольным казино да еще и изменяет ему с одним из клиентов своего игорного бизнеса.

Выводы были сделаны, в том числе, на основе разговоров женщины со своей матерью.

Муж не смог держать долго в секрете столь резонансную информацию и рассказал об этом своим друзьям.

Однако затея с прослушивающими устройствами закончилась для мужчины печально.

С женой у него позже произошла ссора, во время которой мужчина «намекнул» на то, что знает об изменах жены. Разумеется, это вызвало подозрение у женщины. В конце концов, жена нашла находящуюся дома прослушку, а затем выгнала мужа из дома и обратилась в полицию.