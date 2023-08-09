Муж установил прослушку в доме и обнаружил, что его жена руководит подпольным казино и к тому же изменяет ему
В Сочи мужчина решил установить прослушивающие устройства в доме своей жены.
Это решение дало впечатляющий результат, он узнал, что жена руководит подпольным казино да еще и изменяет ему с одним из клиентов своего игорного бизнеса.
Выводы были сделаны, в том числе, на основе разговоров женщины со своей матерью.
Муж не смог держать долго в секрете столь резонансную информацию и рассказал об этом своим друзьям.
Однако затея с прослушивающими устройствами закончилась для мужчины печально.
С женой у него позже произошла ссора, во время которой мужчина «намекнул» на то, что знает об изменах жены. Разумеется, это вызвало подозрение у женщины. В конце концов, жена нашла находящуюся дома прослушку, а затем выгнала мужа из дома и обратилась в полицию.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!