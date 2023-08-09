Женщина, прожившая до 102 лет, рассказала, что ее секрет долголетия - в алкоголе и Боге
Элинор Кэмпбелл Фейхел, жительница США, штата Огайо, прожила уже 102 года.
А ее взросление совпало с периодом, когда в Америке была Великая депрессия, длившаяся с 1929-1939 год.
Элинор заявляет, что каждую вторую ночь она пьет водку, а в остальные – бренди, бурбон, ирландский и медовый виски.
Женщина считает, что у ее долголетия есть два простых секрета, это наличие крепкой веры и хорошего бара дома.
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