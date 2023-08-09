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Женщина, прожившая до 102 лет, рассказала, что ее секрет долголетия - в алкоголе и Боге

https://t.me/c/1237513492/51449
Опубликовано: 09.08.2023 10:30 0 231
Женщина, прожившая до 102 лет, рассказала, что ее секрет долголетия - в алкоголе и Боге

Элинор Кэмпбелл Фейхел, жительница США, штата Огайо, прожила уже 102 года.

А ее взросление совпало с периодом, когда в Америке была Великая депрессия, длившаяся с 1929-1939 год.

Элинор заявляет, что каждую вторую ночь она пьет водку, а в остальные – бренди, бурбон, ирландский и медовый виски.

Женщина считает, что у ее долголетия есть два простых секрета, это наличие крепкой веры и хорошего бара дома. 

 

https://t.me/c/1237513492/51449
Опубликовано: 09.08.2023 10:30 0 231
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