Женщина, прожившая до 102 лет, рассказала, что ее секрет долголетия - в алкоголе и Боге

Элинор Кэмпбелл Фейхел, жительница США, штата Огайо, прожила уже 102 года.

А ее взросление совпало с периодом, когда в Америке была Великая депрессия, длившаяся с 1929-1939 год.

Элинор заявляет, что каждую вторую ночь она пьет водку, а в остальные – бренди, бурбон, ирландский и медовый виски.

Женщина считает, что у ее долголетия есть два простых секрета, это наличие крепкой веры и хорошего бара дома.