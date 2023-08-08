В Белгородской области украли строительный кран, а после сдали его на металл

Об этом сообщают РИА Новости.

Вором оказался молодой парень 29 лет, однако это не единственная его характеристика. Как выяснилось, похититель является сыном работника стройплощадки.

Чтобы провернуть аферу, он сказал сотрудникам металлобазы, что владелец дал свое согласие на продажу, поэтому коллеги помогли парню распилить потенциальный товар.

Причем «предпринимателю» удалось выручить за кран аж 400 тысяч рублей.

Правда теперь незадачливому бизнесмену грозит до 6 лет тюрьмы.