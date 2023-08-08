Бейонсе заплатила 100 тысяч долларов, чтобы продлить работу метро

Популярная певица сделала этот трогательный жест после задержки своего концерта в Вашингтоне из-за непогоды.

Лил сильный дождь, поэтому исполнительница смогла выйти на сцену только через 2 часа. Из-за ливня на полчаса продлили и работу метро.

Однако Бейонсе решил заплатить еще за час работы почти 100 станций и нужного количества поездов.

Суммарно получилось, что подземный транспорт в ту ночь работал на 1,5 часа дольше обычного, благодаря чему все участники концерта смогли добраться домой.