Бейонсе заплатила 100 тысяч долларов, чтобы продлить работу метро
Популярная певица сделала этот трогательный жест после задержки своего концерта в Вашингтоне из-за непогоды.
Лил сильный дождь, поэтому исполнительница смогла выйти на сцену только через 2 часа. Из-за ливня на полчаса продлили и работу метро.
Однако Бейонсе решил заплатить еще за час работы почти 100 станций и нужного количества поездов.
Суммарно получилось, что подземный транспорт в ту ночь работал на 1,5 часа дольше обычного, благодаря чему все участники концерта смогли добраться домой.
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