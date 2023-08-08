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К Земле приближается потенциально опасный астероид

NASA
Опубликовано: 08.08.2023 21:45 0 112
К Земле приближается потенциально опасный астероид

Как сообщает NASA, 23 августа к Земле приблизится астероид 1988 EG, который считается потенциально опасным.

Диаметр объекта варьируется от 430 до 960 метров, а скорость полета равна 14,25 км/с.

Астероид пролетит от Земли на расстоянии 0,04 астрономической единицы или почти 6,1 млн километров.

Напомним, что астрономические объекты считаются потенциально опасными, если они пересекают земную орбиту на расстоянии до 7,5 миллионов километров.

 

NASA
Опубликовано: 08.08.2023 21:45 0 112
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