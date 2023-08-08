В России будет построено 30 деревень для мигрантов из Африки

Проект планируют реализовать за 5 лет.

Всего в Россию смогут переехать около 3000 африканеров (это народы белой расы, которые населяют Южную Африку и является потомками европейских).

Первый проект будущего места поселения африканцев начали реализовывать в Тверской области.

Все переселенцы будут заниматься аграрным хозяйством, им будут выделены земли. Чтобы адаптация прошла быстрее, мигрантов будут обучать русскому языку, также, помимо этого, у них будет возможность заниматься небольшим бизнесом на территории России.

Ректор Евразийского международного университета и Генеральный представитель Африканского международного конгресса в Константин Клименко дополнил, что Россия привлекает жителей Африки высоконравственностью и наличием традиционных семейных ценностей.