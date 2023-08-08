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В России подорожают роллы и суши

kommersant.ru
Опубликовано: 08.08.2023 19:29 0 78
В России подорожают роллы и суши

Из-за введенных западными странами санкций, в стране возник дефицит ингредиентов для приготовления блюд японской кухни, таких как суши и роллы.

Представители ресторанной отрасли сообщают, что на рынке не хватает рыбы, кальмаров, курицы и длиннозерного риса, который не выращивают на территории РФ.

Также известно, что стоимость семги и форели поднялась в пределах 200 рублей. А рис, в свою очередь, подорожал на 20-30%.

Специалисты прогнозируют, что из-за роста цен на эти продукты, которые теперь стали дефицитными, цены на роллы и суши поднимутся на 25%. 

 

kommersant.ru
Опубликовано: 08.08.2023 19:29 0 78
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