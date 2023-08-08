Российские деятели науки разработали мобильное приложение для определения спелости арбуза
Ученые из МФТИ разработали мобильное приложение для определения спелости арбузов.
Программа использует Wi-Fi-сигнал, проходящий через плоды, чтобы сообщить пользователю степень их зрелости.
У приложения есть интересная закономерность, уровень спелости влияет на уровень сигнала приложения и благодаря этому программа может точно определить, готов ли арбуз к употреблению.
В будущем приложение может быть доработано для других операционных систем, а также создана версия для использования в супермаркетах.
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