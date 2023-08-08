Волна сбила мотоциклистов на Мальдивах

Инцидент произошел на мосту Синамале.

На снятом видео можно заметить, как проезжающих байкеров повалила обрушившаяся на мост волна (прилагаем скриншот из видео).

Уточним, что мост соединяет между собой острова Мале, Хулхуле и Хулхумале.

Из-за скользкой дороги на мосту, о которой постоянно ударяются волны, министерство транспорта и гражданской авиации призвало граждан и туристов быть предельно осторожными.